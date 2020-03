Shannen Doherty e la lotta contro il cancro: “A volte sono depressa, ma abbraccio ogni giorno”

Da circa un anno, Shannon Doherty ha ripreso la sua lotta contro il cancro. Nei giorni scorsi, ha confidato ai suoi fan quanto sta accadendo. L’attrice, amatissima per avere interpretato il ruolo di Brenda Walsh nella serie televisiva ‘Beverly Hills 90210‘, è stata sommersa dall’affetto dei fan. In queste ore, ha dato alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Da quando è ricominciata la sua lotta contro il cancro, Shannen Doherty sta affrontando un turbinio di sensazioni contrastanti. Non sempre, infatti, è facile per lei affrontare la giornata. Tuttavia, si è imposta di prendersi cura di se stessa, mangiando sano e facendo sport. Al suo fianco ci sono le amiche più care, che la sostengono e la incoraggiano:

“Dopo un anno in cui sto affrontando il ritorno del cancro e altri stress, sono tornata a prendermi cura di me stessa, abbracciando ogni nuovo giorno. Non sempre è facile. Ci sono giorni in cui sono depressa o semplicemente pigra. Ma vado avanti con l’aiuto delle mie amiche”.