Shannen Doherty ha ancora il cancro, il grazie ai fan: “Troverò la forza per lottare”

Shannen Doherty sta di nuovo lottando contro il cancro. Qualche giorno l’attrice americana che è stata indimenticata Brenda in Beverly Hills 90210 e Prue in Streghe, ha spiegato che il tumore, diagnosticatole per la prima volta nel 2015, è tornato. Immediato il sostegno dei fan, che ora si è sentita di ringraziare con un post. La didascalia si accompagna a una foto che mostra l’attrice a cavallo, segno che al momento le sue condizioni sono buone.

Voglio ringraziare tutti voi per l’amore, le preghiere e il sostegno. È un momento strano in questo momento e mi manca la terra sotto i piedi. Dire che sono stressata è un eufemismo. Dire che sto lottando è riduttivo. Ma … credo che troverò il mio sostegno. Scaverò in profondità per la forza interiore di cui ho bisogno per affrontare tutto. Prego di fare tutto con dignità e grazia. Ho così tanto da dire. Tanto da condividere. Lo farò. Per ora … per favore, sappiate quanto mi state aiutando a sollevarmi.

Il nuovo tumore scoperto un anno fa, è al quarto stadio

Shannen Doherty ha svelato di essere affetta da un tumore al quarto stadio. Ha scoperto la malattia un anno fa ma per molto tempo ha deciso di non dire nulla pubblicamente. Una causa legale i corso con una compagnia di assicurazioni l’ha spinta a divulgare la notizia prima che divenisse di dominio pubblico. “Non credo di averlo elaborato“, ha dichiarato ad Abc NBews, “È una pillola amara da ingoiare. Ci sono dei giorni in cui dico: “Perché io? ” E poi vado avanti: “Beh, perché non io? Chi altro? Chi altro al di fuori di me lo merita?” Nessuno di noi lo merita“. Nel 2017, aveva annunciato la remissione del cancro scoperto due anni prima. La sua battaglia, purtroppo, è ricominciata.

Shannen Doherty in BH90210 dopo la morte di Luke Perry

La Doherty, dunque, sapeva già di essere malata quando ha accettato di prendere parte a BH90210, il revival di Beverly Hills 90210 in cui è tornata a vestire i panni di Brenda. Inizialmente aveva rinunciato al progetto, forse anche per il suo stato di salute, ma la morte improvvisa di Luke Perry per un ictus l’ha convinta a entrare nel cast: “È stato così strano per me ricevere la diagnosi e poi vedere qualcuno che sembrava stare bene andarsene per primo. È stato davvero scioccante e il minimo che ho potuto fare per onorarlo è stato quello show. A mio parere, non ho ancora fatto abbastanza“.