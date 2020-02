Shannen Doherty svela che il cancro è tornato: “È al quarto stadio”

La battaglia di Shannen Doherty contro il cancro non è ancora finita, purtroppo. A tre anni da quando annunciò la remissione del suo tumore, la star di Beverly Hills 90210 e Streghe ha svelato ad ABC News una notizia terribile: “Si sarebbe saputo a breve, sono al quarto stadio. Il mio cancro è tornato”. La malattia è tornata a manifestarsi oltre un anno fa, ma l’attrice 48enne ha preferito mantenere il segreto mentre veniva lanciata la nuova stagione revival “BH90210”.

La reazione di Shannen Doherty alla scoperta del tumore

“Non credo di averlo elaborato“, ha detto la Doherty, “È una pillola amara da ingoiare. Ci sono dei giorni in cui dico: “Perché io? ” E poi vado avanti: “Beh, perché non io? Chi altro? Chi altro al di fuori di me lo merita?” Nessuno di noi lo merita. Direi che la mia prima reazione è sempre preoccuparmi come lo dirò a mia madre, mio ​​marito“. Era l’aprile 2017 quando parlava della remissione del cancro al seno, diagnosticatole nel 2015. Un anno dopo, aveva spiegato che un marcatore tumore era tornato alto.

Il dolore per la morte di Luke Perry

Poco dopo la scoperta che il cancro era tornato, la Doherty ha affrontato il dolore per la scomparsa dell’amico Luke Perry, morto a causa di un ictus: “È stato così strano per me ricevere la diagnosi e poi vedere qualcuno che sembrava stare bene andarsene per primo. È stato davvero scioccante e il minimo che ho potuto fare per onorarlo è stato quello show. A mio parere, non ho ancora fatto abbastanza“. Proprio la morte i Perry l’ha spinta a partecipare al revival di Beverly Hills 90210.

La nostra vita non finisce nel momento in cui riceviamo quella diagnosi. Abbiamo ancora un po ‘di vita da fare.

Perché Shannen Doherty ha parlato del tumore

L’attrice ha spiegato di aver divulgato la notizia perché in questo periodo sta avviando un’azione legale e i relativi documenti avrebbero finito comunque per far uscire la questione. La Doherty ha fatto causa a una compagnia di assicurazioni a seguito di danni alla sua casa causati da un incendio del 2018. “Preferivo che la gente lo sapesse da me“, ha spiegato. “Non voglio che la verità sia distorta. Voglio averne il controllo”.