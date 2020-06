Sharon Fonseca incinta di Gianluca Vacchi: “Criticata per le smagliature, orgogliosa del mio corpo”

Last time I posted a picture in Bikini I got so many comments about my stretch marks, and honestly it made me happy. Now more than ever I’m so proud of my body and what it is capable of doing! I’m growing another human inside of me, what a miracle! I’ve seen SOOO many videos lately about the impact our messaging about body image impacts our kids, and we have to be aware and responsible with what we share with our family. Coming from modeling I know first hand how people expect you to look… and thanks God I never got inside of my head changing my body image when my “agencies” tried to convinced me to stop working out, to not get muscles, or to count calories. NO! Be your own beauty, without worrying about your size, type of hair, SKIN COLOR or whatever “society” makes you think is beautiful… 💓 ——————— La última vez que compartí una foto en bikini recibí tantos mensajes sobre mis estrías y honestamente me hizo feliz. Ahora más que nunca me siento orgullosa de lo que mi cuerpo puede hacer. Estoy creciendo un ser humano adentro de mí! Que MILAGRO! He visto tantos videos últimamente de la importancia que tenemos que tener con los mensajes que compartimos con nuestros niños sobre la apariencia física… y tenemos que ser responsables con esto. Viniendo de un pasado en el modelaje sé de primera mano cómo la gente “espera” que luzcas. Y gracias a Dios nunca deje entrar en mi cabeza los comentarios de mis agencias cuando me decían que no hiciera ejercicio, de no agarrar músculos, de contar calorías.. NO! Se tu propia versión de belleza! Sin preocuparte de tu talla, tipo de cabello, COLOR DE PIEL o cualquier cosa que la “sociedad” te hace pensar es lo correcto! 💓 #selflove

