Shiloh Jolie Pitt compie 14 anni, papà Brad: “Orgoglioso di quello che ha scelto di essere”

Il 27 maggio Shiloh Jolie Pitt, figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha compiuto 14 anni. Adolescente dalle idee chiare manifestate fin da quando era solo una bambina, ha saputo rendere orgogliosi i suoi genitori che gliene hanno reso merito nel corso di tutte le occasioni pubbliche recenti o passate. Non fanno eccezione le parole che una fonte vicina al divo hollywoodiano ha affidato al sito Enterteinment Tonight. “Pitt è incredibilmente orgoglioso di Shiloh, e di quello che ha scelto di essere. Lui adora il fatto che lei sia sempre stata fedele a sé stessa e che sia sempre così affettuosa con i fratelli e le sorelle” scrive il sito. Si riferisce alla scelta di genere che ha fatto Shiloh fin da quando era solo una bambina, una storia diventata testimonianza e esempio per milioni di adolescenti in tutto il mondo.

La scelta di genere di Shiloh Jolie Pitt

Shiloh si è sempre definita al maschile, adattando stile e abbigliamento alla precisa percezione di sé che ha voluto la caratterizzasse anche all’esterno, sfilando in abiti maschili sui red carpet più glamour del mondo. Insieme ai genitori che l’hanno sostenuta fin dall’inizio, è diventata fonte di ispirazione per i giovani e per le loro famiglie. Un processo del quale Pitt è comprensibilmente orgoglioso, anche in considerazione della giovane età della figlia.

L’affidamento dei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie

Shiloh ha trascorso il compleanno insieme alla sua famiglia al completo. Gli accordi stabiliti dai due ex coniugi a proposito dell’affidamento dei figli hanno permesso loro, a parte qualche difficoltà iniziale, di stabilire una routine che garantisse il benessere dei 6 ragazzi nati o adottati nel corso del lungo matrimonio conclusosi con la separazione annunciata nel 2016. I festeggiamenti per il compleanno di Shiloh non hanno fatto eccezione, rivela la stessa fonte: “È vicina ad entrambi i genitori. Tutti i fratelli le sono stati vicini e stanno progettando di festeggiare insieme con una torta. Per Brad i figli sono la cosa più importante, e lui più volte ha rivelato ai suoi amici di aver imparato tantissime cose sulla vita da loro”. E adesso che i due ex sono riusciti a definire regole precise sull’affidamento “anche il rapporto con Angelina ne ha tratto giovamento”.