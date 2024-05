Corriere dello Sport – Si complicano le piste che portano a Buongiorno e Sudakov

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su due obiettivi “complicati” del Napoli. I profili farebbero riferimento ad Alessandro Buongiorno del Torino e Georgiy Sudakov dello Shakhtar. Entrambi sono due obiettivi prioritari per i partenopei, per difesa e centrocampo. Tuttavia, entrambi corteggiati da club importanti e in estate la situazione potrebbe diventare molto più complessa. Trattative difficili da portare a termine.

