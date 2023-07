Tuttosport – Si concretizza idea Lo Celso, il Napoli insiste per il prestito: ecco cosa manca.

L’edizione odierna del quotidiano, ha informato riguardo la contrattazione per portare Giovani Lo Celso dal Tottenham al Napoli. Tuttavia, due problemi ostacolano la chiusura immediata della trattativa: “Tra gli obiettivi in entrata, si scalda l’opzione Lo Celso, del Tottenham, anche se al momento la differenza tra domanda e offerta è alta e peraltro manca pure quella sulla formula: il Napoli insiste per il prestito”.

