Corriere dello Sport – Si ferma anche Demme: Mazzarri conta gli indisponibili

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle condizioni dei giocatori del Napoli. Alla lista degli infortunati si è unito anche Diego Demme. Intanto Mazzarri conta gli indisponibili per la gara di giovedì contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana.

“Mazzarri spera nel recupero lampo di Cajuste, alle prese con i postumi del problema ai flessori della coscia destra che l’ha costretto ad arrendersi nel corso del derby con la Salernitana; e nel rientro di Zielinski, fuori causa proprio sabato mattina, a un passo dalla partita del Maradona, per un affaticamento muscolare. Le cose, in questo momento, stanno così: il primo ha seguito un programma personalizzato in campo, mentre Zielo s’è allenato con il gruppo”.

