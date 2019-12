Si Gonfia La Rete – Amrabat, l’agente rifiuta la prima offerta del Napoli e rilancia. La trattativa

Amrabat, l’agente rifiuta l’offerta e rilancia. La trattativa

Ecco alcuni dettagli della trattativa per portare Sofyan Amrabat al Napoli il prossimo giugno. Giuntoli ha prima strappato il ‘sì’ del Verona, sulla base di 30 milioni di euro che comprendono anche il cartellino del difensore kosovaro Rrahamani (notizia anticipata ieri da Sky e che ha trovato conferme), e poi ha avviato una trattativa con l’agente del calciatore, Mohammed Sinouh.

La notizia, sorprendente, è che l’agente dell’ex Feyenoord ha rifiutato la prima offerta del Napoli. Per ora, non sembra essere un problema riconducibile al celebre nodo dei diritti di immagine. L’agente di Amrabat non ha ritenuto congrua la prima offerta di ingaggio al calciatore e ha chiesto di più. Dopo il rilancio, ora si attende la replica di Giuntoli, la trattativa è entrata nel vivo. L’ultimo ‘sì’, che ancora manca, e poi, a meno di sorprese clamorose, l’arrivederci a giugno.

Intanto, Amrabat sarà in Olanda nel week end, dove sarà ospite di una nota trasmissione televisiva in onda su Fox Sport 1. Chissà che non possa essere l’occasione giusta per fare un annuncio importante sul suo futuro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gazzetta – Napoli in pressing su Boga per l’estate: l’offerta, cifre e dettagli

TMW – Napoli, rinnovo Callejon ora cambia tutto!

Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa

Calciomercato Napoli, Zielinski resta: i dettagli del rinnovo

Napoli, Mertens vuole restare: ma non si trovano accordi sulle cifre

Enzo Bucchioni: “Via le multe per ritrovare serenità”