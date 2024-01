Infortunio Meret, previsto lungo stop: i tempi di recupero, le gare che salterebbe

Infortunio Meret, previsto un lungo stop: i tempi di recupero

Infortunio Meret, previsto un lungo stop per il portiere azzurro, gli esami strumentali effettuati al Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il portiere si è infortunato nel corso della gara contro il Monza e dunque sarà out per diverse settimane.

Si prevede un stop non inferiore a un mese e mezzo per il classe ‘97. Come riferisce Sky Sport, per una lesione di secondo grado i tempi di recupero non sono inferiori al mese e mezzo. Queste le prossime gare che il Napoli giocherà fra gennaio e febbraio e che l’estremo difensore friulano potrebbe saltare:

7 gennaio Torino-Napoli (campionato)

14 gennaio Napoli-Salernitana (campionato)

18 gennaio Napoli-Fiorentina (semifinale Coppa Italia)

28 gennaio Lazio-Napoli (campionato)

4 febbraio Napoli-Verona (campionato)

11 febbraio Milan-Napoli (campionato)

17 febbraio Napoli-Genoa (campionato)

21 febbraio Napoli-Barcellona (ottavi Champions)

25 febbraio Cagliari-Napoli (campionato)

28 febbraio Sassuolo-Napoli (campionato)

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamorosa ipotesi di mercato: Rrahmani Atletico Madrid, il Napoli valuta cessione

Napoli, allenamento individuale per Kvaratskhelia: la nota della società, il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”