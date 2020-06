Silvia Provvedi delle Donatella mamma per la prima volta, è nata Nicole

Fiocco rosa a casa di Silvia Provvedi. La gemella bruna delle Donatella ha dato alla luce la sua prima figlia, una bambina di nome Nicole. “Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore!“, è il messaggio scritto da Silvia sul profilo Instagram del celebre duo. La piccola è nata dalla relazione tra la ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’imprenditore Giorgio De Stefano.

La gioia di Silvia e Giulia Provvedi

Poco prima, sempre sull’account Instagram delle Donatella, era apparsa una immagine della sorella Giulia con l’inequivocabile didascalia “Attese” e l’emoticon di un cuore. Le due gemelle sono unite da un legame fortissimo ed è facile immaginare la felicità di Giulia per l’arrivo della nipotina. Tanti i messaggi di auguri scritti a margine del post, anche da parte di personaggi famosi come Francesco Monte, Tommaso Zorzi, Stefano Sala, Samantha De Grenet.

Silvia Provvedi da Fabrizio Corona all’amore con Giorgio De Stefano

Qualche anno fa Silvia faceva parlare i giornali di gossip per la relazione turbolenta con Fabrizio Corona, ora solo un lontano ricordo. Ai tempi del Gf Vip, la cantante e concorrente di reality si era già lasciata alle spalle quella storia e aveva trovato l’amore in Giorgio De Stefano, gestore di un noto locale milanese di cui si pochissimo. Durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, la sua identità era ancora segreta e Silvia parlava di lui chiamandolo con il soprannome di Malefix. La gravidanza, pur non programmata, è stata una gioia immensa per la coppia, che ora pensa al matrimonio: “È nei nostri programmi, lo vogliamo”, ha spiegato la Provvedi, “Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid 19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo“