Silvia Provvedi incinta: “Il bimbo non è stato cercato, abbiamo già scelto il nome”

Silvia Provvedi è incinta per la prima volta. La gemella bruna delle Donatella dopo la fine turbolenta della storia con Fabrizio Corona ha trovato l’amore con l’imprenditore Giorgio De Stefano. Il settimanale Chi, che aveva annunciato la dolce attesa dell’ex gieffina e pubblicato le prime foto di Silvia col pancione, ha anche raccolto alcune sue dichiarazioni, in cui la Provvedi ha raccontato la sua gioia pur ammettendo che la gravidanza non era stata programmata.

A giugno diventerò mamma, per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore.

Silvia Provvedi e Giorgio Di Stefano hanno scelto il nome del bebè

Il sesso del bebè non sarebbe ancora noto, ma la coppia è già molto vicina a scegliere il nome del nascituro o della nascitura: “Stiamo ancora discutendo su quest’aspetto, diciamo che al momento i nomi in pole position sono due. Se sarà maschio si chiamerà Andrea, se sarà femmina, invece, Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme ai miei genitori a Milano“.

L’idea del matrimonio

La Provvedi ha infine ammesso che le nozze non sono un progetto a breve termine. Ora che è sta per diventare mamma, però, non esclude l’idea di andare all’altare: “Non mi è mai interessato il matrimonio, anche se, adesso che sono incinta, ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Diamo però tempo al tempo“.

Chi è Giorgio Di Stefano

Per molto tempo l’identità di Giorgio Di Stefano è rimasta segreta. Silvia Provvedi lo ha conosciuto prima di partecipare al Grande Fratello Vip 2019, ma per diversi mesi parlava di lui chiamandolo semplicemente con lo pseudonimo di “Malefix”. Poi, sono emersi maggiori dettagli: Giorgio è un imprenditore milanese di origini calabresi, lontano dal mondo dello spettacolo e proprietario del ristorante Oro di Milano.