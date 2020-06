Silvia Provvedi mamma, le prime parole dopo la nascita di Nicole: “Grazie a chi mi è stato vicino”

Silvia Provvedi è diventata mamma della piccola Nicole, bambina nata nelle scorse ore, come annunciato dalla stessa cantante. La gemella bruna delle Donatella sta festeggiando in queste ore la sua prima maternità e proprio in questi minuti ha pubblicato il suo primo video dopo aver messo al mondo la sua prima bambina. “Volevo ringraziarvi di cuore – ha detto in una story Instagram rivolgendosi ai fan che in queste ore le hanno scritto dei messaggi – per i tantissimi messaggi che mi sono arrivati. Risponderò a tutti, anche se non posso farlo ora. Vi ho letti tutti e siete interminabili, inutile dirvi che in un momento come questo siete pazzeschi e vi rivelate un esercito strepitoso. Vi delizierò di qualche chicca registrata con il mio telefonino”.

La gravidanza di Silvia Provvedi

Fiocco rosa a casa di Silvia Provvedi. “Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore!”, aveva scritto Silvia Provvedi sul profilo Instagram del celebre duo. La bambina è nata dalla relazione con l’imprenditore Giorgio De Stefano, incontro avvenuto dopo la lunga e travagliata relazione tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. Vicenda che ha avuto anche sviluppi televisivi, visto quello che è accaduto al Grande Fratello Vip nel corso dell’edizione che vedeva Provvedi tra i protagonisti nella Casa.

La gioia di Silvia e Giulia Provvedi

Poco prima del parto, sempre sull’account Instagram delle Donatella, era apparsa una immagine della sorella Giulia con l’inequivocabile didascalia “Attese” e l’emoticon di un cuore. Le due gemelle sono unite da un legame fortissimo ed è facile immaginare la felicità di Giulia per l’arrivo della nipotina. Tanti i messaggi di auguri scritti a margine del post, anche da parte di personaggi famosi come Francesco Monte, Tommaso Zorzi, Stefano Sala, Samantha De Grenet.