Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati, è ufficiale

Con una nota da parte dell’ufficio stampa di Forza Italia, Silvio Berlusconi e Francesca Pascale annunciano di essersi lasciati: “Tra Berlusconi e Francesca Pascale, affetto e amicizia ma non sono una coppia”. La posizione ufficiale della coppia, pubblicata dall’ufficio stampa, si è resa quasi obbligata dopo l’articolo pubblicato da “Diva e Donna” questa mattina.

Dopo l’articolo di Diva e Donna di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al Presidente Silvio Berlusconi e alla Signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia. È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti.

La nuova possibile compagna di Silvio Berlusconi

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarebbe stato protagonista di un nuovo gossip. Marta Fascina, classe 1990, originaria della Calabria ma cresciuta a Napoli, sarebbe la nuova compagna dell’ex Cavaliere.

L’amore tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale ufficializzarono la loro unione nel 2012. Lei è stata una ex showgirl dell’emittente Telecapri. Celebre la sequenza del “calippo” per la trasmissione regionale Telecafone, diretta da Oscar Di Maio. Francesa Pascale incontrò per la prima volta Silvio Berlusconi nel 2006, fondando il comitato “Silvio ci manchi”. In politica, ha militato nel Consiglio della Provincia di Napoli per poi dichiararsi al Cavaliere dopo la separazione con Veronica Lario. I due continueranno a essere grandi amici, come ha spiegato la nota.