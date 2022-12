Instagram – Giovanni Simeone esulta sui social: “Hanno reso felice un intero paese”.

Giovanni Simeone non trattiene l’emozione davanti all’incredibile vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar. L’azzurro esulta sui social ringraziando i suoi connazionali per l’impresa contro la Francia: “Hanno reso felice un intero paese! Su ogni palla ero uno di voi… Congratulazioni Campioni del Mondo!”.

Fonte foto: Instagram @simeonegiovanni

