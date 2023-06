Simeone su Instagram: “Sono ufficialmente parte di questa famiglia, darò tutto per il Napoli”

Simeone, il post su Instagram, all’indomani dell’ufficialità del riscatto da parte del Napoli

Giovanni Simeone ha pubblicato un post su Instagram all’indomani dell’ufficialità del riscatto da parte del club azzurro:

“Fin dal primo giorno avevo il sogno e la speranza che rincorrevo da piccolo di sentirmi parte come calciatore di una famiglia, di sentirmi parte di qualcosa di grande. Ho vissuto ogni giorno di questa stagione cercando di dare il massimo per questa maglia. Oggi sono ufficialmente uno di voi, uno in più di questa famiglia. Darò tutto per difendere questa maglia, darò tutto per difendere questa squadra, darò tutto per difendere Napoli”.

