Corriere dello Sport – Simeone, il Napoli deve pensare al riscatto se va in Champions.

Giovanni Simeone, pupillo di Cristiano Giuntoli, già dallo scorso gennaio era nella lista del ds del Napoli, che ha iniziato sondare il terreno per portarlo nella città partenopea. Le peripezie estive hanno complicato le cose, rischiando di far saltare tutto, ma il Napoli ha agito bene riuscendo a portarlo in azzurro: “Due milioni e mezzo per il prestito oneroso, poi si vedrà se con i suoi gol il Napoli arriverà in Champions e quindi scatterà l’obbligo di versarne altri 12,5 per riscattarlo“.

Fonte foto: Instagram @simeonegiovanni.

