Simeone: “Il riscatto del Napoli mi ha reso felice, voglio restare a vita”

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica, dove ha parlato del presente e del futuro in azzurro. Ecco quanto dichiarato al quotidiano:

“Voglio restare a Napoli a vita, ma dipenderà da me stesso poiché dovrò essere all’altezza della situazione. Il riscatto del Napoli mi ha reso felice, questo è il mio posto nel mondo. Trionfare qui da argentino è stato davvero speciale. Ho sgomitato nel calcio per un decennio, so come vanno le cose. Mai arrendersi. Obiettivi per quest’anno? Sono gli stessi della passata stagione, ma stavolta saremo noi la squadra da battere dopo lo scudetto conquistato. Bisognerà dare il massimo, soprattutto perché per il Napoli sarà un campionato molto complicato. Dobbiamo riconfermarci, anche se abbiamo ancora tanta fame. Io devo farmi trovare sempre pronto, aspettando il momento in cui io mister avrà bisogno di me. Non mi sento sminuiti da gregario, ognuno di noi ha il suo ruolo nel gruppo”.

