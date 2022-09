La Gazzetta dello Sport – Simeone, le parole del papà: “Devi restare concentrato”.

Continua la favola per Giovanni Simeone, dopo l’ottima performance in Champions League con il Liverpool. Ha parlato anche papà Diego:

“Ora devi restare concentrato e pensare a sfruttare le occasioni che l’allenatore ti darà”, ecco nel Dna dei Simeone c’è sempre la lotta per raggiungere i propri obiettivi, senza mai mollare. Ora per Giovanni – si legge – c’è la grande occasione, visto che mancherà per circa un mese Osimhen e deve saper cogliere l’attimo fuggente”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Kvaratskhelia è il giocatore del mese di Agosto Lega Serie A

De Nicola: “Osimhen fuori 4 settimane, possibile rientro contro la Cremonese”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: da lunedì al via nuovo anno scolastico