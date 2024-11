Tuttosport – Simeone-Torino, ADL ha posto le sue condizioni per la cessione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Torino per Giovanni Simeone. I granata sono alla ricerca del sostituto di Duvan Zapata, e l’attenzione è ricaduta sull’argentino, attualmente chiuso da Lukaku.

Ciò che trapela, è che Aurelio De Laurentiis ha posto le sue condizioni per la possibile cessione a gennaio. Ha chiesto 15 milioni di euro cash, oppure un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Insomma, sono due le possibili strade da percorrere, e se il Torino ha intenzione di investire su Simeone, sa già come fare per poterlo portare in granata.

