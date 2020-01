Simon Clementi, chi è l’imprenditore che ha rubato il cuore a Claudia Gerini

Le loro prime foto insieme risalgono alla scorsa estate, quando Claudia Gerini e Simon Clemente erano stati paparazzati durante una romantica passeggiata per le strade di Roma. Solo l’inizio di una storia d’amore che dopo qualche mese sembra davvero aver ingranato la marcia. Conclusa la relazione con Andrea Preto, modello di 17 anni più giovane di lei, tenuto spesso e volentieri lontano da occhi indiscreti, l’attrice avrebbe finalmente ritrovato l’amore.

Il settimanale Diva e Donna l’ha pizzicata al fianco della nuova fiamma, in compagnia degli amici e delle figlie Rosa di 15 anni e Linda di 10, nate rispettivamente da Alessandro Enginoli e da Federico Zampaglione. L’occasione è stata la festa di compleanno dell’attrice per festeggiare i suoi 48 anni. Abito scintillante e un’aria serena, la Gerini stringe dolcemente il suo uomo, riempiendolo di baci.

Chi è Simon Clementi, carriera

Passando all’identikit dell’uomo misterioso che avrebbe rubato il cuore all’attrice romana, si può dire che è un personaggio piuttosto lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Stessa età e stessa città di appartenenza, Roma. Imprenditore, è proprietario del bar Jarro a Ponte Milvio, zona nord della Capitale, e dell’hotel Borgo Vista Lago, a Trevignano Romano, pittoresco borgo sul lago di Bracciano. Tra le sue proprietà c’è anche un portale online di prenotazione di strutture alberghiere ed è specializzato nella personalizzazione di soggiorni.

Passioni e vita privata dell’imprenditore romano

Simon ha tutta l’aria di un uomo affascinante e ricco di risorse, che riesce a trovare il tempo per dedicarsi a parecchie passioni. Ama viaggiare, sperimentare, come si deduce ripercorrendo la sua carriera. Quindici anni fa, scelse di aprire un piccolissimo locale a Roma che proponeva cocktail e vini provenienti da Sudamerica, California e Nuova Zelanda. Nel suo curriculum non manca la passione per il cibo e il Gambero Rosso lo definisce un personaggio eclettico: imprenditore, viaggiatore, appassionato di cucina e di mixology.

Secondo Diva e Donna Simon Clementi è divorziato ed ha avuto una figlia di nome Mia, nata dalla passata relazione con un sua dipendente.