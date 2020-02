Simona Molinari è sposata con Giovanni Luca Zammarchi dal 2019

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2020, dedicata ai duetti e alle cover dela storia della canzone italiana, si esibirà anche Simona Molinari al fianco di Raphael Gualazzi. La canzone che canteranno insieme sarà “E se domani” di Mina. Classe 1983, nata a Napoli ma cresciuta a L’Aquila, Simona Molinari è una delle voci contemporanee più nitide ed eleganti del panorama nazionale. Il suo repertorio spazia dalla musica classica al jazz e ha iniziato a studiare canto giovanissima, a soli 8 anni. Il suo cuore è impegnato: è sposata con Giovanni Luca Zammarchi.

Chi è Simona Molinari

Nata il 23 febbraio 1983 a Napoli, Simona Molinari è cresciuta a L’Aquila. La passione per la musica è qualcosa che ha sempre avuto dentro sé, come dimostra il fatto che abbia iniziato a studiare canto a soli 8 anni. Col tempo si è appassionata alla musica classica e al jazz. Diplomata al Conservatorio, è arrivata sul palco dell’Ariston in più occasioni. Nel 2009 con la canzone “Egocentrica”. Nel 2013 ha duettato con Peter Cincotti, con il brano “La felicità”.

Il matrimonio nel 2019

Simona Molinari e Giovanni Luca Zammarchi sono sposati dal settembre 2019, in una cerimonia che si è svolta davanti a familiari e amici nella chiesa di Santi Nereo e Achilleo. Tra gli invitati anche tanti colleghi e amici di una vita, tra questi la cantautrice Amara e l’attore Stefano Fresi. Sull’altare con Simona Molinari, anche la piccola Anita, la figlia nata nel giugno 2015. La cantante disse di quel giorno sui suoi canali social: “A un certo punto ho chiuso gli occhi per fermare nella mia mente la felicità, per trattenerla, per non lasciarla fuggire. Mi sento la donna più ricca del mondo. L’amore è energia: non si crea e non si distrugge ma si trasforma, passando da una forma all’altra”.