Simona Ventura compie 55 anni, gli auguri di Giovanni Terzi: “Sono fortunato ad averti vicino”

Oggi, 1 aprile, è il compleanno di Simona Ventura, la conduttrice compie 55 anni. Un compleanno diverso dagli altri, in isolamento a causa dell’emergenza coronavirus, ma non lontano dalle persone che ama con cui ha condiviso i primi istanti di questo giorno speciale. A farle gli auguri, anche sui social, non poteva mancare il suo compagno Giovanni Terzi che le scritto una intensa dedica su Instagram.

Gli auguri di Giovanni Terzi

La storia tra Giovanni Terzi e Simona Ventura è ormai nota, il noto volto della tv e lo scrittore hanno più volte dichiarato di pensare al matrimonio, pur non avendo preventivato ancora nulla, ma guardando all’evento come un qualcosa che in futuro potrebbe arricchire ancor di più la loro relazione. In queste ore, Giovanni Terzi, non si è sottratto dal condividere sul suo account Instagram un pensiero rivolto alla sua compagna, nel giorno del suo compleanno, ritenendosi fortunato nell’avere accanto una persona così vera e appassionata:

Auguri amore mio ! A mezzanotte in punto i tuoi figli ti hanno abbracciato per festeggiarti; io ho avuto la fortuna di assistere al tuo sorriso ed alla tua gioia, vera, semplice e totale.

Tu sai stupirti dei piccoli gesti, tu sai amare chi ti sta accanto e lo difendi davanti a chiunque. Sono un uomo fortunato ad averti vicino ! Ti amo

Il nuovo format di Simona Ventura su Instagram

La Ventura ha poi condiviso questo messaggio nelle sue storie su Instagram, scrivendo: “Amore per sempre“. La conduttrice, che prima dell’emergenza coronavirus era impegnata con il programma domenicale di Rai2, Settimana Ventura, sta cercando di intrattenere gli italiani a suo modo, ha creato infatti una sorta di format dal titolo “All’avVentura“, che consiste in una diretta Instagram durante la quale intervengono ospiti noti nel mondo dello spettacolo: da Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Diletta Leotta ed Elisabetta Franchi.