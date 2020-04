Simona Ventura trova un paparazzo sotto casa: “Mi rende felice, fa pensare che torni la normalità”

In tempi di quarantena per coronavirus, anche la presenza dei paparazzi sotto casa dei vip può diventare il presupposto per un ricordo nostalgico della normalità di una volta, oppure il flebile segnale di un ritorno lento a quella normalità. Lo sa bene Simona Ventura, che ha pubblicato sui social un video realizzato col cellulare sotto casa sua, in cui riprende proprio un fotografo appostato sotto casa sua e accompagna il video con questa didascalia: “In un momento in cui tutti stanno a casa, un momento in cui saltano aziende e posti di lavoro, un momento in cui si combatte il #COVID19, trovare paparazzi sotto casa mi fa felice: da una parte penso si ritorni alla normalità, dall’altra un tuffo in un passato che mi riempie d’energia”.

L’incontro inaspettato per Simona Ventura

Simona Ventura non appare affatto infastidita dalla presenza del fotografo. “Non si molla mai eh?”, dice accennando a un sorriso complice mentre il paparazzo realizza alcuni scatti. E questo risponde annuendo e chiedendo dove stiano andando, con un probabile riferimento alla presenza del compagno Giovanni Terzi insieme alla conduttrice. “Dall’altra parte”, risponde Ventura.

Le nozze tra Simona Ventura e Giovanni Terzi

L’interesse dei paparazzi per la coppia è motivato dall’annuncio che Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno fatto alcuni mesi fa, dicendo chiaramente di volersi sposare. La conduttrice lo aveva rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, sottolineando non ci fosse ancora una data prestabilita: “Sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso”. Matrimonio che a questo punto sarà a maggior ragione in stand by, viste le circostanze e la situazione di totale incertezza che allontana dalla mente l’idea di fare una festa di questo tipo. Intanto Ventura e Terzi si godono la convivenza, avendo trovato casa insieme come la stessa presentatrice aveva annuncia:

Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli e a breve traslocheremo