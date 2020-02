Simone Inzaghi papà per la terza volta: la moglie Gaia Lucariello è incinta

Grande gioia per Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello. L’ex calciatore e tecnico della Lazio sta per diventare papà per la terza volta, la seconda con Gaia, che ha annunciato di essere in dolce attesa su Instagram. In un video, la Lucariello ha anche svelato il sesso del bebè: sarà un maschietto, come mostrano Inzaghi e il figlio Lorenzo mostrando dei palloncini blu ai follower.

La gioia di Gaia Lucariello dopo un periodo buio

La Lucariello ha scelto di dare il lieto annuncio nel giorno del suo compleanno, spiegando di aver passato un periodo decisamente delicato: “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me e’ un raggio di luce di tre anni molto difficili… Non avere paura“. Tra i commenti al post spuntano gli auguri di tantissimi personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo: si leggono i messaggi di vip come Alessia Marcuzzi (ex di Inzaghi in ottimi rapporti con Gaia), il fratello del futuro papà Filippo Inzaghi, Michela Quattrociocche e il marito Alberto Aquilani, Costanza Caracciolo, Arianna Mihajlovic, Jessica Melena, Cristina Buccino, Manila Nazzaro, Ousmane Dabo, Alessia Ventura, Sarah Felberbaum, Giorgia Rossi, Francesco Panella.

La famiglia allargata di Simone Inzaghi

Inzaghi e Gaia (che sono marito e moglie dal 2018) sono già genitori di Lorenzo e Simone è inoltre papà del 18enne Tommaso, nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi. Una bellissima famiglia allargata in cui tutti vanno d’amore e d’accordo, come ha spiegato più volte la Marcuzzi, che ha passato con loro il Natale 2019. La conduttrice è in splendidi rapporti anche con Francesco Facchinetti, papà di sua figlia Mia, e ha ammesso in passato di essere grande amica sia di Gaia Lucariello (di cui è stata addirittura testimone nelle nozze con Simone) che di Wilma Faissol, la moglie di Facchinetti.