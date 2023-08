Il Mattino – Sindaco Manfredi: “Napoli merita uno stadio di livello, ho parlato con Abodi”.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dei piani ben precisi per il futuro calcistico. Si parte proprio dallo stadio, il quale è uno dei progetti principali su cui lavorare: “Ho parlato con il Ministro Abodi, perché Napoli merita uno stadio di livello, pure in vista della candidatura per gli Europei del 2032″.

