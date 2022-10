Repubblica – Sirene inglesi per Lobotka: ma ADL lo blinda fino al 2027.

Stanislav Lobotka vuole solo il Napoli. Il giocatore è ad un passo dal rinnovo, prolungherà fino al 2027, con un aumento dell’ingaggio a 2,8 milioni guadagnando un milione di più all’anno. La decisione di rinnovare in breve tempo è, per De Laurentiis, un modo per mettere a tacere tutte le voci provenienti dall’Inghilterra. Lobotka sta per essere blindato dalla società azzurra, è un titolarissimo di Spalletti ed è considerato un perno del centrocampo.

Fonte foto: Instagram @stanleylobotka37.

