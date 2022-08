Sirigu-Napoli: il portiere si allena a Castel Volturno ma l’ufficialità non arriva

Si apre un caso sull’arrivo di Sirigu al Napoli

Salvatore Sirigu è arrivato a Napoli, ha svolto le visite mediche e si è già allenato a Castel Volturno, eppure l’ufficialità non è ancora arrivata. Stando a quanto appreso dal portale online Areanapoli.it, il portiere avrebbe svolto un allenamento individuale ma il via libera dal club per aggregarsi al gruppo non è ancora giunto. Secondo la testata non sarebbero stati ancora risolti alcuni cavilli contrattuali, ragione per cui l’annuncio ufficiale tarda ad essere diramato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Verona non è soddisfatto di Cioffi, è già sotto esame

Il Napoli continua a lavorare per il portiere: nel frattempo Meret sarà titolare a Verona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nablus, esercito israeliano uccide tre palestinesi