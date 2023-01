Sirigu nel mirino della Reggina, per lui pronto un posto da titolare

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica il portiere del Napoli Salvatore Sirigu sarebbe nel mirino della Reggina.

La Reggina sarebbe interessata al portiere del Napoli Salvatore Sirigu. A riportare la notizia ci ha oensato l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica.

“Contini ne prenderà il posto nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio, da ex Primavera azzurro. Per lui si prospetta il ruolo di terzo portiere, sempre che per Salvatore Sirigu non diventi troppo allettante la proposta di un anno e mezzo di contratto – con maglia da titolare – alla Reggina. Ma Spalletti proverà a trattenerlo.”

