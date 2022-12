Sirigu rimane, torna Contini dalla Samp come terzo portiere

Finisce anzitempo il periodo in prestito di Nikita Contini alla Sampdoria. Questo è quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Salvatore Sirigu rimarrà in azzurro e Contini diventerà il terzo portiere dei partenopei. Il suo ritorno è compreso nella trattativa per Bartosz Bereszynski.

Fonte foto: Instagram @nikitacontini

