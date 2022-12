Sirigu: tentazione Salernitana, il Napoli ha già il sostituto

Salvatore Sirigu cerca più spazio

In casa Napoli tiene banco la situazione Salvatore Sirigu. Domenica scorsa in occasione di Napoli-Crystal Palace, il portiere sardo ex PSG e Palermo ha parlato con il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis che è alla ricerca di un sostituto per l’infortunato Sepe. In caso di partenza da parte di Sirigu, stando al Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro opterebbe per il rientro anticipato di Nikita Contini dal prestito alla Sampdoria.

