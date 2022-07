Koulibaly-Napoli, De Maggio rivela: “ADL furioso, non ha gradito le parole di Ramadani: vi dico”

Koulibaly-Napoli, la rivelazione di De Maggio

Koulibaly-Napoli – Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha parlato nel corso di Radio Goal della situazione rinnovo di Koulibaly col Napoli. Ecco quanto ha riferito:

De Maggio:

“Vi svelo che De Laurentiis è furioso con Ramadani per il secco no alla proposta di rinnovo fatta dal Napoli per Koulibaly. Rifiutati 6 milioni netti a stagione per 5 anni, 30 milioni complessivi. Ramadani ha ribadito che questo sarà l’ultimo contratto di Koulibaly con il Napoli e De Laurentiis è una furia”.

