Sky, Ugolini: “Grande serenità a Castel Volturno. Formazione anti-Lecce: ballottaggio Milik-Mertens…”

Ugolini da Castel Volturno, parla di Politano e della formazione per Napoli-Lecce

Ultime notizie calcio Napoli – Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato:

Ugolini

“Percepisco grande serenità nell’ambiente del Napoli, è una giornata normale e quest’anno ce ne sono state davvero poco qui a Castel Volturno. Al di là delle difficoltà del Barcellona, la doppia sfida contro i catalani resta estremamente difficile. Detto ciò, le partite contro Lecce ed Inter in Coppa Italia potranno dirci molto sulle possibilità di questa squadra. Contro il Lecce mi aspetto Politano titolare per permettere a Callejon di tirare il fiato e c’è da tenere in considerazione anche il ballottaggio tra Mertens e Milik”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – La protesta di Gennaro Montuori: in diretta con le ‘manette’

Elmas, l’ag: “Aveva bisogno di questo gol! Sa dove vuole arrivare…”

Napoli, Gattuso firmerà il rinnovo: tutti i dettagli

Polemiche Juventus-Fiorentina. De Paola:”Commisso ha sbagliato”

Bufera sul Barcellona. Paco Aguilar:”Hanno fatto una cosa stupida”

Verso Napoli-Lecce. Alvino:”Formazione condizionata dalla Coppa Italia”

La SSC Napoli da oggi sbarca su TikTok!

Ufficiale – Napoli-Lecce sarà arbitrata da Antonio Giua

Venerato: ”Napoli trattoria, non un ristorante a 5 stelle”

Focus rigori – La lunga lista di quelli non concessi al Napoli

Grande interesse della Roma per Mertens. Nedved, caduta di stile ed altro a Radio Punto Nuovo

Gattuso può sorridere: tre ‘big’ pronti a tornare in campo contro il Lecce

Verso Napoli-Lecce. Alvino:”Formazione condizionata dalla Coppa Italia”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri