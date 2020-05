Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes si sono lasciati, l’annuncio su Instagram: “The End”

Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes si sono lasciati, almeno è quanto si legge sul profilo Instagram della showgirl, che ha voluto annunciare questa separazione improvvisa pubblicando una foto sui social, affiancata da una frase inequivocabile che andrebbe a sottolineare la rottura tra i due. Una crisi inaspettata, dal momento che i due parlavano da anni di sposarsi e hanno anche avuto una bellissima bambina, Nicole, che ha compiuto sei anni lo scorso gennaio.

La foto spezzata e l’annuncio della rottura

La soubrette e l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne stavano ormai insieme da tempo, tanto da sperare di sposarsi al più presto, ma le nozze alla fine non sono mai arrivate. Eppure non sembrava che tra i due ci fosse aria di tempesta, invece, leggendo quanto ha scritto Sofia Bruscoli sul suo profilo Instagram, la rottura sembra essere stata una scelta ben ponderata dopo anni tormentati, infatti si legge: “L’ho sopportato e supportato per troppo tempo. Ora Basta” con tanto di hashtag con scritto “la fine”. Ancor più evidente è l’intento se si vede la foto che li ritrae insieme abbracciati, ma una linea tracciata in fucsia spezza il loro abbraccio.

Una separazione inaspettata

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno l’annuncio fatto dalla showgirl, al quale il compagno non ha risposto in nessun modo, e anche alle domande rivoltegli in merito a queste dichiarazioni la Bruscoli non ha risposto, sprofondando nel silenzio. In questi ultimi anni, dedicati alla crescita della piccola Nicole, la 32enne si era vista sempre meno sul piccolo schermo, sebbene proprio negli ultimi tempi aveva iniziato a frequentare nuovamente gli ambienti dello spettacolo. Ben diversa, invece, la scelta di Fuentes che si è allontanato dalla televisione per dedicarsi pienamente alla sua attività di organizzatore di eventi.