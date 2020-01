Soleil Sorge: “Con Jeremias Rodriguez è finita perché non cambiava. Onestini? Ha fatto la vittima”

In attesa di rivederla in televisione con Pechino Express, Soleil Sorge è tornata a parlare della fine della relazione con Jeremias Rodriguez. La ex di Uomini e Donne e il fratello di Belen sono stati protagonisti di una relazione breve e molto chiacchierata, nata alla scorsa Isola dei Famosi e fatta i vari tira e molla. I due si sono detti addio definitivamente e a Novella 2000 Soleil ha fatto un po’ di chiarezza in merito:

Capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. Bisogna amare prima se stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’ riposte nel rapporto. […] Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi.

Le parole su Luca Onestini

Oltre a punzecchiare l’ex, Soleil ha rivolto parole tutt’altro che lusinghiere anche nei confronti di un altro ex fidanzato, Luca Onestini. La loro storia nacque a Uomini e Donne, poi finì quando Luca era al Grande Fratello Vip e seppe che Soleil si era già rifatta una vita con Marco Cartasegna. Di recente a Rivelo, lui ha parlato di “ricordo non bello”, in merito alla sua esperienza con Soleil. Lei non ci sta a passare per la “traditrice”:

Purtroppo ci sono persone cui ha fatto comodo “giocare” su una situazione, per uscirne da vittima, nonostante la realtà fosse opposta. E ovviamente continuano a cavalcare questo “personaggio”. Forse ho sbagliato a non fare più chiarezza immediatamente ma, a differenza di molti, in quel momento non avevo interesse a rovinare altri per uscirne bene. Credo vivamente nel tempo. Come avviamo visto e sentito da più voci, alla fine la verità viene sempre a galla.

Soleil Sorge a Pechino Express

Va detto che Soleil ha la capacità di dividere il pubblico in qualsiasi programma partecipi. Dopo lo scandalo del GF Vip con Onestini, si è imposta come una concorrente discussa e molto ambiziosa all’Isola dei Famosi. Dall’11 febbraio, la vedremo tirare fuori il suo spirito competitivo tra i concorrenti di Pechino Express, in onda su Rai2, in cui sarà in coppia con la madre Wendy Kay.