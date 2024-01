Sky Sport – Solet proposto al Napoli: non convince per i tanti infortuni

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del mercato in entrata del Napoli. Nelle ultime ore Oumar Solet, difensore del Salisburgo, è stato proposto agli azzurri dal suo entourage. Il club partenopeo si dichiara poco convinto di questa operazione, il motivo è legato ai tantissimi infortuni che hanno condannato il giocatore nella sua carriera. Il Napoli prima di decidere, vorrà valutare bene tutte le opzioni, e nel caso in cui dovessero decidere di accettare, verrà preso solamente in prestito.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zerbin dopo Napoli-Fiorentina: “Soddisfazione inaspettata e bellissima”

Le dichiarazioni di Mazzarri dopo Napoli-Fiorentina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, Ranocchia sblocca Djalò