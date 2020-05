Solidarietà a Belen Rodriguez, da Mara Venier ad Antonella Clerici: i messaggi su Instagram

Solo due giorni fa Belén Rodriguez ha rotto il silenzio che aleggiava intorno la crisi che era tornata con il marito Stefano De Martino. Si parlava da settimana di un litigio in quarantena che aveva fatto mormorare la gente nel palazzo di Milano dove la coppia stava trascorrendo le lunghe settimane di isolamento a cui il lockdown li aveva obbligati, insieme a milioni di italiani. Rumors e gossip che si accavallavano, conditi anche da ritorni di fiamma con Andrea Iannone per un sedicente incontro a misure allentate dopo i primi giorni di maggio. Belén non ci sta, afferra il cellulare e si riprende in diretta, parlando della stanchezza che puntualmente l’assale quando la sua vita sentimentale va a rotoli:

Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto […] È normale, e lo dico a qualche giornalista che su Internet si è permesso di scrivere certe cose, che se una persona non è molto felice, suo fratello e la sua famiglia la prendano per mano e la portino in un ristorante a bersi un sano bicchiere di vino per farle spuntare un sorriso. Ci sto mettendo la faccia, sarebbe più facile fare un comunicato.

La solidarietà delle donne dello spettacolo

Le reazioni del mondo femminile appartenente allo spettacolo non si sono fatte attendere. Una grande solidarietà da parte di amiche e colleghe che hanno usato i commenti sotto il video per esprimere la loro vicinanza. In primis, Mara Venier, che le ha scritto “Belenita mia bella” con un cuore, a seguire Laura Chiatti con “sei la più bella del mondo”, Antonella Clerici che le ha lasciato un fiore, Valeria Marini che le ha attribuito l’aggettivo stellare, Jiuliana Moreira vicina con un cuore rosso e tante altre donne a seguire, al grido di ‘Sei una grande, ti amiamo’.

La battaglia di una donna e madre

Bélen Rodriguez torna come spartiacque nel mare del gossip che, come in tanti altri campi, bolla le donne per presunti tradimenti o subdole intenzionalità, scaricando, in assenza di versioni ufficiali, la colpa della fine di relazioni e matrimoni totalmente su di loro. Questi nomi dello spettacolo italiano si sono uniti sotto il video di sfogo della showgirl per darle supporto e avvalorare la battaglia di una donna e madre, che in questo momento non ha alcuna voglia di essere messa alla berlina per l’ennesima crisi del suo matrimonio, consapevole che l’averlo sempre vissuto sotto le luci dei riflettori le farà pagare puntualmente un dazio molto amaro.