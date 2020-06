Sonia Lorenzini sulla rottura con Federico Piccinato: “Ha deciso di prendere un’altra strada”

Sonia Lorenzini mette il punto sulla storia con Federico Piccinato. Dopo le continue richieste da parte dei fan, curiosi di sapere come mai da qualche tempo i due non si facevano vedere più insieme e dopo che la Lorenzini ha provato in tutti i modi a sviare l’argomento, ma dopo le domande sempre più insistenti si è trovata a dover rispondere e lo ha fatto con uno sfogo pubblicato tra le stories di Instagram.

Le parole di Sonia Lorenzini

Un messaggio lungo e affatto facile da scrivere quello che l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato nella giornata di oggi, 15 giugno, nel quale ha spiegato cosa sia accaduto in queste settimane tra lei e Federico Piccinato. I due stavano insieme da due anni, e sembrava che il loro rapporto procedesse a gonfie vele, tanto da mostrarsi in più occasioni più innamorati che mai. Eppure, la storia d’amore sembra aver subito una battuta d’arresto, anche se non è facile dire se possa dirsi definitiva o meno. A spiegarlo è proprio la veronese che scrive:

Visto che ormai è diventata una domanda ricorrente e io sono per prima una persona, ma ho consapevolezza di essere anche esposta, rispondo una volta per tutte nella speranza poi di non dover più leggere nulla! Ho sempre condiviso con voi le gioie della mia vita, perché a tutti fa piacere farlo, e riesce molto più semplice, naturale e spontaneo…a nessuno invece fa piacere condividere i dolori a livello pubblico. Tengo per me tutto, perché per rispetto di un qualcosa che per me è stato UNICO credo sia giusto così, anche se qui sui social la gente sbandiera ai quattro venti tutto, mi dispiace ma io non sono quel tipo di persona e non lo sarò mai.

La scelta di Federico Piccinato

Sonia Lorenzini ha continuato chiarendo la scelta fatta dal suo fidanzato in queste settimane, cercando di far capire ai suoi fan quale sia la sua posizione in merito. L’ex volto del dating show di Canale 5, chiede che venga rispettata la sua decisione di non parlare in maniera approfondita dell’accaduto:

Detto questo, alla domanda insistente su dove sia Federico, vi rispondo che Federico oggi ha deciso di prendere una strada diversa e che vorrei rispettaste se potete, il mio non parlare della cosa, perché non mi va, perché non voglio e perché ci sono cose importanti come un dolore che meritano silenzio! Nella speranza che possiate capire e apprezzare ciò che sono, perché ognuno di noi è diverso, perché ci sono persone che riescono a fingere qualcosa e altre che invece no! Nella speranza di riuscire a capire ciò che decido di tenere privato, bene o male, questa sono io e mando un grosso abbraccio a tutti!