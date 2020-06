Sophie Turner incinta, la prima uscita a Los Angeles

La famiglia Turner-Jonas a breve si ingrandirà, dal momento che la giovane star di Game of Thrones è in dolce attesa. La gravidanza è stata annunciata a febbraio di quest’anno e l’attrice dovrebbe dare alla luce il suo primogenito tra settembre e ottobre. Intanto il settimanale People ha scovato Sophie Turner per le strade di Los Angeles, alla sua prima uscita con il pancione in bella vista. Ovviamente era in dolce compagnia di suo marito, Joe Jonas, e munita delle precauzioni necessarie a causa della pandemia da coronavirus.

La prima uscita col pancione a Los Angeles

Non c’era notizia più bella che la coppia potesse dare ai fan, se non quella della gravidanza, anche se sui social network di entrambe le star non compaiono foto o video che documentino questo momento così bello e delicato. I due, infatti, continuano ad essere piuttosto restii nel mostrare ogni attimo della loro vita privata. Stando alla foto pubblicata su People, però, sembra che tutto proceda per il meglio e Sophie Turner appare infatti in ottima forma con il ventre bello rotondo e un look sempre impeccabile. Il primo figlio della coppia va ad allargare la già numerosa famiglia Jonas, dal momento che Kevin ha già due figli, mentre la coppia formata da Nick Jonas e Pryanka Chopra, sembra non avere fretta di allargare il proprio nucleo familiare.

I due matrimoni di Sophie e Joe

La 24enne vive ormai a pieno la sua vita da sposata accanto al suo Joe. I due hanno deciso di dirsi “sì” per ben due volte: la prima è stata comunicata a maggio dello scorso anno, quando si sono uniti in matrimonio con una cerimonia segreta celebrata dopo i Billboard Music Awards. Il secondo matrimonio è stato celebrato a distanza di due mesi, a luglio, facendo però una cerimonia molto più sofisticata e curata in Francia.