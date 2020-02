Sophie Turner incinta, la Sansa Stark di Game of Thrones a Joe Jonas: “Mi rendi la vita felice”

Sophie Turner e Joe Jonas sono in attesa del loro primo figlio. Lo confermano diverse fonti a JustJared. L’attrice interprete del ruolo di Sansa Stark nella serie tv HBO ‘Game of Thrones’ aveva anticipato su Instagram qualcosa. Un post di loro due insieme e una didascalia abbastanza chiara: “Mi rendi la vita felice”.

La prima gravidanza di Sophie Turner

La prima gravidanza di Sophie Turner è stata anticipata da una fonte molto vicina al magazine di gossip JustJared: “La coppia è davvero felice di aver condiviso la notizia con gli amici e la famiglia, tutti sono molto felici per loro”. Tra le prime problematiche sorte, quella di dover cambiare outfit: “Sta scegliendo abiti larghi, così nasconde il pancino”. Il 2020 di Sophie Turner sarà pieno di amore.

I problemi di salute di Sophie Turner

Sophie Turner non ha avuto il ciclo per un anno, questo poteva spingere a problemi soprattutto in relazione alla gravidanza. Infatti, l’attrice di “Game of Thrones” ha sofferto di amenorrea. Si tratterebbe della scomparsa del ciclo mestruale in età fertile. L’attrice lo dichiarò in una intervista rilasciata al Sunday Times. Questo aspetto la spinse ad andare in terapia.

Ero fin troppo consapevole del mio corpo quando ero più piccola e la cosa ha preso il sopravvento sulla mia mente, era tutto ciò a cui pensavo.

Un periodo che per fortuna è alle spalle. Ovviamente, in quella occasione Joe Jonas le è stata molto vicino. Sophie Turner ha pagato l’ansia e lo stress del successo con i problemi di salute, ma fortunatamente tutto è stato risolto per il meglio e adesso per la coppia arriverà un momento di grande amore e affetto. L’arrivo di un figlio sconvolgerà tutto in positivo e comporterà nuove situazioni, aprendo nuovi scenari.