Sorteggi Champions League, le possibili avversarie del Napoli

La SSC Napoli si è soffermata sui sorteggi di Champions League che ci saranno nella giornata di oggi alle ore 18.

Oggi alle ore 18 ci saranno i sorteggi della stagione di Champions League 2023/2024 e la SSC Napoli ha riportato tutte le avversarie che gli azzurri potrebbero incontrare.

Ecco quanto riporta la Società partenopea sui propri canali social:

“Oggi alle ore 18 nella sede dell’Uefa a Nyon ci sarà la cerimonia del sorteggio per la fase a Gironi della Champions League 2023/24.

Il Napoli è testa di serie ed è inserita nella prima fascia con Barcellona, Bayern Monaco, Benfica, Feyenoord, Manchester City, PSG, Siviglia.

Gli azzurri non potranno affrontare in questa prima fase squadre italiane, ovvero Lazio, Inter e Milan.

Queste tutte le possibili avversarie del Napoli:

Seconda fascia: Arsenal, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United, Real Madrid, Porto,

Terza fascia: Braga, Copenaghen, PSV, Shakhtar, Salisburgo, Stella Rossa

Quarta fascia: Anversa, Lens, Newcastle, Celtic, Galatasaray, Real Sociedad, Young Boys, Union Berlino”

📌 Alle 18:00 il sorteggio per la fase a gironi della @ChampionsLeague!

Le possibili avversarie degli Azzurri👇#UCLdraw | #UCLhttps://t.co/R2bCStR5SU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 31, 2023