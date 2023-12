La Gazzetta dello Sport – Sorteggi Champions, Napoli avvantaggiato su Lazio e Inter: il motivo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui sorteggi di Champions League, che avverranno lunedì a Nyon. Questi ultimi decreteranno i gironi per gli ottavi di finale: “Tra le italiane, il Napoli è messo meglio perché al sorteggio evita il Real Madrid. Poi c’è la Lazio che trova Bellingham ma anche la Real Sociedad. Peggio in teoria l’Inter: ha sul suo percorso sia Real Madrid sia Atletico (superiore alla Real Sociedad).

Qualsiasi valutazione di oggi dovrà superare la prova del tempo. Si gioca a febbraio e marzo, le cose cambiano. A grandi linee, però, sono da evitare Real, City e Bayern: sono le più forti. Bellingham, Haaland e Kane sono bruttissimi clienti. Napoli e Lazio si augurano la Real Sociedad. L’Inter può puntare su Borussia o Atletico: non benissimo. La lista della seconda fascia non può non lasciare rimpianti per i nerazzurri: Psg, Porto, Lipsia, Psv, Copenaghen. C’è una bella differenza, non scherziamo”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

