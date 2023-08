Sorteggi Champions – Tutte le info sulla prossima edizione

L’Inter è una delle migliori dieci squadre del continente in termini di Ranking UEFA, ma si trova in seconda fascia. Al suo posto, come testa di serie italiana, è presente il Napoli: il motivo è semplice ed è dovuto al fatto che le squadre vincitrici del rispettivo campionato, più le vincitrici di Champions ed Europa League, guadagnano da regolamento l’accesso alla prima fascia.

Se Inter e Napoli si trovano rispettivamente in prima e in seconda, Lazio e Milan sono invece in terza, mentre nessuna squadra italiana è presente nella quarta: in quest’ultima ci sono esordienti e club che non raggiungevano il torneo di Champions da anni, tra cui l’Union Berlino, il Newcastle e il Lens.