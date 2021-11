Sosa: “Napoli straordinario, non mi fanno paura Milan e Inter”

Roberto Sosa elogia la squadra di Spalletti: “Il Napoli quest’anno gioca un altro sport, perché non vedo nessuno all’altezza degli azzurri”.

Roberto Sosa ospite a Campania Sport, in onda su Canale 21, ha commentato i prossimi impegni del Napoli di Spalletti: “Il Napoli in questo campionato gioca totalmente un altro sport, perché non vedo nessuna squadra che gioca all’altezza del Napoli. Al di là degli ultimi risultati penso che il Napoli sta esprimendo un gioco straordinario. Non mi fanno paura né il Milan, né l’Inter. Ogni domenica quando guardo il calcio italiano voglio che vinca il Napoli e che perda solo una squadra (la Juventus, ndr.), ed è quella che mi fa paura”.

