Fuorigioco – Sosa: “Vorrei giocare in questo Napoli, è davvero troppo bello!”.

Roberto Carlos Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Tele A per parlare dell’incredibile vittoria degli azzurri al Maradona contro l’Ajax: “Vorrei giocare in questo Napoli! Mi accontenterei anche di giocare in panchina o addirittura fuori rosa… perché questo Napoli è davvero troppo bello!”.

Fonte foto: Instagram @robertososapampa9.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret: “É un grande momento per noi. Siamo uniti e lottiamo l’uno per l’altro”

Napoli da record: primo club a segnare 10 gol in Europa all’Ajax

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Wwf: ‘distrutto il 69% della fauna selvatica in 50 anni’