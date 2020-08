Sospetto caso di coronavirus tra i giornalisti a Castel di Sangro

Una giornalista, presente nel ritiro di Castel di Sangro, sarebbe risultata positiva al coronavirus. La donna, insieme agli altri due membri dello staff, da quanto si apprende, sarebbe in isolamento presso un B&B sulla panoramica della cittadina abruzzese.

La reporter pare abbia trascorso le vacanze in Sardegna, dove avrebbe frequentato per qualche sera il Billionaire, il noto locale rivelatosi poi epicentro di un focolaio. Una volta sottoposta al tampone, come da protocollo, avrebbe ottenuto esito positivo.

Il Sindaco ha confermato che sono stati effettuati i tamponi su questo determinato gruppo di giornalisti, opinionisti e operatori.

Il Primo Cittadino, intervenuto ai microfoni de Il Napolista, ha dichiarato: “Stamattina abbiamo fatto dei tamponi a un gruppo di lavoro di giornalisti. Aspettiamo stasera o domani per i risultati. In precedenza non abbiamo eseguito alcun tampone. Quindi al momento non ci risulta alcun caso di positività al Covid”.

Seguiranno aggiornamenti

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pirlo chiama Milik e provoca l’ira di Aurelio De Laurentiis

Calciomercato Napoli – Koulibaly chiede chiarimenti sul suo futuro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli, spara ai due figli invalidi e ne uccide uno