Repubblica – Sosta Mondiale, Napoli conferma tournée di 14 giorni in Turchia.

Il quotidiano torna sulla sosta Mondiale, e sottolinea la decisione presa dal Napoli, ovvero quella di impiegare i giorni di pausa in una tournée in Turchia. Il campionato sarà fermo per quasi due mesi, e gli azzurri saranno impegnati per due settimane a Antalya nel mese di dicembre, per simulare un ritiro estivo prima della ripartenza della Serie A.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dall’Inghilterra: Ronaldo verso il ritorno in Serie A, Napoli interessato

Pellegatti: “Differenza tra Milan e Napoli? Il palo di Kalulu e le parate di Meret”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Strage Erba, da blog Fb sospetti su famiglia vittime, condannata