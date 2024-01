Soumaré trattativa difficile, il Napoli valuta tre alternative

Il Corriere dello Sport si è concentrato sul calciomercato del Napoli, in particolare sulla difficile trattativa per Boubakary Soumaré.

Tra gli interessi del Napoli ci sarebbe il centrocampista del Siviglia Boubakary Soumaré. Tuttavia la trattativa sembrerebbe difficile, dunque il club azzurro starebbe pensando ad altri tre centrocampisti.

Ne parla Il Corriere dello Sport:

“Pure con Soumaré (25) è un terno al lotto: è di proprietà del Leicester, sta in prestito al Siviglia. Già è dura mettersi d’accordo solo con un club, con due sa di impresa, e comunque qualcosa il Napoli nel mezzo deve fare. Un’occhiata in Inghilterra, al Fulham, dove Lukic (ex Toro, 27 anni) non riesce a prendersi le soddisfazioni che vorrebbe: ha giocato solo 565′, che sono effettivamente pochi, e comunque ci vorrebbero una decina di milioni; la stessa cifra che servirebbe per Barak (29) della Fiorentina, un’idea tenuta lì, nel data base di Castel Volturno da tre anni e che ogni tanto riemerge. Il Napoli sempre in Germania ha sistemato le sue tende per orientarsi: Emmanuel Kouadio Koné (22) è un francese di origini ivoriane che con il Borussia Mönchengladbach s’è preso la scena e si è infilato nei taccuini di Mauro Meluso, che nelle difficoltà sta cercando soluzioni. Non è semplice, visti i costi, e per ora Koné è solo una fantastica idea: i costi sono ancora elevatissimi, soprattutto quelli dell’ingaggio, ma se subentra un pizzico di buon senso, il Napoli finirà per muoversi con decisione, dopo aver perlustrato l’area, anzi la zona di centrocampo di mezza Europa.”

