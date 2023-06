Corriere dello Sport – Sousa, ADL ha otto giorni per sfruttare la penale ed evitare accordo con Iervolino.

La questione allenatore, in casa Napoli, è all’ordine del giorno. Il presidente, a un mese preciso dal ritiro di Dimaro, ha la necessità di scegliere il successore di Spalletti. L’edizione odierna del quotidiano ha rilasciato alcune notizie a riguardo:

“L’uomo che dovrà guidare i campioni d’Italia e soprattutto provare a crescere in Champions, il suo grande sogno. DeLa, da oggi, ha otto giorni di tempo per sfruttare la penale nel caso in cui non trovasse un accordo diverso con Iervolino. Che aspetta. In silenzio. Perché lui sa che tutti sanno”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sousa-Napoli, in arrivo la fumata bianca. ADL ha scelto il portoghese per il dopo Spalletti

Coppe europee: manca l’ultimo acuto delle italiane

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Manchester United, Maguire ufficialmente sul mercato