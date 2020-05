Space Jam è tornato! LeBron James lancia il secondo capitolo, 25 anni dopo Michael Jordan: uscirà nell’estate 2021

Space Jam è tornato! A 25 anni di distanza dall’uscita della storica pellicola che vedeva Michael Jordan catapultato in un mondo magico con i Loones Tunes, nell’estate 2021 uscirà Space Jam 2. A lanciare il nuovo episodio è stato LeBron James sul suo profilo Instagram, la stella dei Los Angeles Lakers sarà protagonista con Bugs Bunny e gli altri cartoons, oltre ad altre stelle della NBA come Damian Lillard, Anthony Davis e Klay Thompson. Il titolo dovrebbe essere Space Jam – A New Legacy. La data di lancio dovrebbe essere quella del 16 luglio 2021, quantomeno nel mondo anglosassone. I bambini che lo hanno pregustato ormai una vita fa ora sono degli adulti, in tanti casi con prole: si preannuncia un successo.

Loading…

Loading…

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse